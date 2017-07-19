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19 июля Среда

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Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей Фото: Карина Камаева

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

Отделению МВД по Бурзянскому району требуется заместитель начальника следственной группы. Требования — высшее профессиональное образование, служба в армии, опыт работы — не менее одного года. Заработная плата — от 30 до 50 тысяч рублей.

Для работы в деревне Горново Уфимского района предприятие «Спецтехнологии» примет на работу офис-менеджера, желательно с техническим образованием и опытом работы не менее одного года. Зарплата — 45 тысяч рублей, социальный пакет. В должностные обязанности специалиста входит ведение делопроизводства, бухгалтерский учет.

Предприятию «Кроношпан» для работы в Шакше требуется инженер-программист (квота для инвалидов), в обязанности которого входит разработка и наладка схем управления автоматизированным оборудованием. Необходимо знание Siemens Step 7 (PLC Programmer), Wonderware InTouch. Испытательный срок — три месяца. Заработная плата — 40 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

Теги: вакансии, зарплата
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