В Башкирии ветер снес крышу школьного спортзала Фото: МЧС по РБ
В Башкирии ветер снес крышу школьного спортзала
В Башкирии ветер снес крышу школьного спортзала Фото: МЧС по РБ
УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Вероятность шквалистого усиления ветра по республике сохраняется, предупреждает МЧС по Башкортостану.
Накануне из-за сильных порывов ветра была повреждена кровля школьного спортзала в селе Уфимский Хайбуллинского района, сообщили в чрезвычайном ведомстве. Информация о случившемся поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу района. Пострадавших нет. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ТП РСЧС).