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19 июля Среда

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В Уфе ожидается перекрытие улиц из-за велогонки

ОБЩЕСТВО

В Уфе ожидается перекрытие улиц из-за велогонки Фото: администрация Уфы

В Уфе ожидается перекрытие улиц из-за велогонки Фото: администрация Уфы

УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

23 июля в Уфе пройдут Всероссийские соревнования по велоспорту. В связи с этим ожидается перекрытие нескольких улиц в микрорайоне Черниковка.

По информации городской пресс-службы, движение транспорта будет закрыто по маршруту прохождения гонки с 9 до 17 часов: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – стадион «Нефтяник» – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

На время проведения мероприятия также будет изменен маршрут движения троллейбусов. Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к таким неудобствам.

Теги: перекрытие движения
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