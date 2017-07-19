Двухлетнему пациенту ожогового центра в Уфе требуется помощь Фото: Башинформ Двухлетнему пациенту ожогового центра в Уфе требуется помощь Фото: Башинформ

УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пациенту Республиканского ожогового центра в Уфе срочно требуется помощь. Родственники просят всех неравнодушных сдать кровь двухлетнему мальчику. Ребенок серьезно пострадал во время пожара.

«Просьба сдать любую кровь для Фролова Артема Алексеевича 21.10.2014 г.р., – обращаются близкие к уфимцам. – Ребенок находится в ожоговом центре клинической больницы №18».

Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови по адресу: улица Батырская, 41/1. В рабочие дни с 8 до 16 часов, в субботу – с 8 до 13 часов. При себе иметь паспорт.