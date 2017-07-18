В Уфе двухлетняя девочка получила травму головы на детской площадке

УФА, 18 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе двухлетняя девочка получила травму при падении на детской площадке. Медики констатировали тяжёлую травму головы. На данный момент ребенок находится в больнице. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, днем 17 июля двухлетняя девочка получила травму при падении с горки на детской площадке в микрорайоне Сипайлово, когда ее мать ненадолго отвлеклась. Сообщение о госпитализации малолетней жительницы Уфы поступило в правоохранительные органы вечером 17 июля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинское исследование для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.