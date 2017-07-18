Предприятия Башкирии представлены на международном авиасалоне МАКС-2017 Фото: холдинг "Вертолеты России" Предприятия Башкирии представлены на международном авиасалоне МАКС-2017 Фото: холдинг "Вертолеты России"

УФА, 18 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

XIII Международный авиационно-космический салон – МАКС-2017 — начал работу 18 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на площадках крупнейшего авиасалона представили и машиностроители и авиастроители Башкортостана.

Один из крупнейших машиностроительных заводов страны – Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) – участвует в общей экспозиции АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). Объединение представило полноразмерный макет турбореактивного двигателя поколения «4++» АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги (устанавливается на многоцелевые истребители Су-35), позволяющим самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Также на стенде ОДК впервые на МАКС представлены комплектующие для авиадвигателей гражданского назначения, произведенные на УМПО.

Ранее в рамках заказа ОДК уфимское предприятие запустило производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф для палубных истребителей Су-33, входящих в состав авиагруппы авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщили в правительстве республики.

Традиционно участниками МАКС в Подмосковье стали башкирские АО «КумАПП» и АО «УППО», ныне входящие в состав холдинга «Вертолёты России» и концерна «Радиоэлектронные Технологии», соответственно.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова в городе Жуковском Московской области.

Организаторы выставки — Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация «Ростех». Основная цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Салон проводится под патронажем президента России с 1993 года.