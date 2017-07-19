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19 июля Среда

Уфа   °

Новый сезон «Игры Престолов» стартовал на МегаФон.ТВ

на правах рекламы
ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первая серия предпоследнего сезона «Игры Престолов» вышла на телеэкраны в США 16-го июля. А российские поклонники сериала смогут увидеть ее уже сегодня в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».

Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти, как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за Железный трон. Зрители «МегаФон.ТВ», использующие тарифы линейки «Включайся», не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно.

«Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, загородом, на природе, в парках и дома — в любом месте, где есть мобильный интернет от «МегаФона». Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис «МегаФон.ТВ» работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны», — комментирует Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Новым подписчикам «МегаФон.ТВ» на эксклюзивных условиях будет доступна бесплатная подписка на пакет «Амедиатека», куда входит сериал «Игры Престолов», на 14 дней.

Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета «Игры Престолов», на «МегаФон.ТВ» доступны предыдущие сезоны, а самый первый доступен абсолютно бесплатно.

Теги: мобильная связь, Мегафон
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