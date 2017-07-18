Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.06 ↓

EUR 67.61 ↑

18 июля Вторник

Уфа   °

Правительство Башкирии обсудило привлечение инвестиций с британской компанией Thoburns Communication Ltd.

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Правительство Башкирии обсудило привлечение инвестиций с британской компанией Thoburns Communication Ltd. Фото: Минэкономразвития РБ

Правительство Башкирии обсудило привлечение инвестиций с британской компанией Thoburns Communication Ltd. Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов и министр экономического развития региона Сергей Новиков встретились сегодня с председателем правления британской компании Thoburns Communication Ltd. Нилом Осборном.

Главной темой переговоров стало обсуждение предложения компании Thoburns Communication Ltd. по содействию в продвижении позитивного имиджа Башкортостана на мировой арене и привлечению иностранных инвесторов.

Башкирская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с британской компанией в области развития новых инвестиционных возможностей и потенциальных проектов республики.

Стороны выразили намерение о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Башкортостана и компанией Thoburns Communication Ltd. в сентябре этого года, в рамках III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Теги: Thoburns Communication Ltd, инвестиции
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть