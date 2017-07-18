Правительство Башкирии обсудило привлечение инвестиций с британской компанией Thoburns Communication Ltd. Фото: Минэкономразвития РБ Правительство Башкирии обсудило привлечение инвестиций с британской компанией Thoburns Communication Ltd. Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов и министр экономического развития региона Сергей Новиков встретились сегодня с председателем правления британской компании Thoburns Communication Ltd. Нилом Осборном.

Главной темой переговоров стало обсуждение предложения компании Thoburns Communication Ltd. по содействию в продвижении позитивного имиджа Башкортостана на мировой арене и привлечению иностранных инвесторов.

Башкирская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с британской компанией в области развития новых инвестиционных возможностей и потенциальных проектов республики.

Стороны выразили намерение о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Башкортостана и компанией Thoburns Communication Ltd. в сентябре этого года, в рамках III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.