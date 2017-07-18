Десять спортсменов Башкирии выступят на Сурдлимпийских играх

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Десять спортсменов Башкортостана отправились на 23 Сурдлимпийские летние игры, которые пройдут с 18 по 30 июля в турецком городе Самсун. В составе сборной России они поборются за медали в бадминтоне, легкой атлетике и дзюдо. Всего же спортсмены будут соревноваться в 21 виде спорта (16 из которых индивидуальные, пять — командные). Перед отъездом на Игры со спортсменами республики встретился министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта. Он пожелал им удачи и победы.

В соревнованиях по бадминтону будет участвовать Карина Хакимова; шесть спортсменов выступят в дзюдо в разных весовых категориях. В их числе Рустем Ахметов (более 100 кг), Михаил Сидоров (100 кг), Ринат Кадыров (90 кг), Заур Беданоков (81 кг), Рустем Назмутдинов (62 кг), Лиана Тимашева (57 кг). Также на старт выйдут три легкоатлета: Юлия Абубякирова (400 м, 800 м, 1500м), Нелли Ерофеева (800м, 1500 м) и Денис Хакимов (ядро, диск).

Как отметили в Минспорта РБ, за последнее десятилетие российские сурдлимпийцы заняли лидирующее положение в большинстве видов программ летних Сурдлимпийских игр. Свидетельством тому — успешные выступления спортивной сборной команды России на XXI летних играх (Тайбей, Тайвань, 2009 г.) и XXII летних Сурдлимпийских играх (София, Болгария, 2013 г.), занявших первые места в неофициальном общекомандном зачете соревнований.