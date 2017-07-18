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18 июля Вторник

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В Башкирии торжественно перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО

В Башкирии торжественно перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии торжественно перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы состоялась торжественная церемония перезахоронения на городском кладбище останков участника Великой Отечественной войны, рядового Красной Армии Хариса Набиуллина.

По данным базы данных «Подвиг народа», Набиуллин Харис Набиуллович 1907 года рождения, уроженец села Урняк Туймазинского района, был призван 22 августа 1941 года Кандринским районным военным комиссариатом. В составе 82-й стрелковой дивизии, в количестве 636 человек, был направлен в Читу для продолжения несения службы в рядах Красной Армии. Далее был направлен в действующую армию. Пропал без вести в 1942 году.

При проведении поисковых работ поисковым отрядом «Тульский искатель» на территории Белёвского района Тульской области 26 апреля 2017 года были найдены останки погибшего рядового Хариса Набиуллина. При нем находились личные вещи, мундштук, а также медальон.

22 июня 2017 года, при личном участии губернатора Тульской области, Героя России Алексея Дюмина, останки рядового Набиуллина были переданы для погребения на родину.

В торжественной церемонии перезахоронения останков героя войны принял участие глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, который выразил благодарность поисковикам, за то, что они по крупицам восстанавливают историю великой России.

Для многих туймазинцев поиск тех, кто пропал на войне, стал делом чести. В 2010 году в районе зародилось поисковое движение имени Хатмуллы Султанова, которое на сегодняшний день насчитывает 645 человек — учащихся школ, студентов, немало среди них и «трудных» подростков. На протяжении семи лет туймазинские поисковики в составе сводных поисковых отрядов подняли более тысячи останков солдат и офицеров Красной Армии, были установлены сотни имен, найдены родственники погибших. Весь экспедиционный материал с мест боев Великой Отечественной войны ежегодно передается в школьные музеи боевой и трудовой славы района и республики.

Неоднократно местные поисковики были награждены российскими ведомственными и общественными медалями, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: память, поисковое движение
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