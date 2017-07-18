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18 июля Вторник

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Уфимская юниорская школа бадминтона выиграла грант в размере 2 млн рублей

СПОРТ

Уфимская юниорская школа бадминтона выиграла грант в размере 2 млн рублей Фото: Башинформ

Уфимская юниорская школа бадминтона выиграла грант в размере 2 млн рублей Фото: Башинформ

УФА, 18 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимская спортивная школа олимпийского резерва выиграла грант некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России». Два миллиона рублей за первое место в ежегодном конкурсе по программе финансирования специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва получила СШОР №7 Демского района.

Как сообщили в администрации города, спортшкола №7 стала победителем в номинации «Бадминтон». Успеху уфимской школы бадминтона способствовали последние большиедостижения юных воспитанников и тренера Эдгара Щербий.

Комиссией российского Министерства спорта было рассмотрено 580 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 субъектов страны. По итогам конкурса предполагается начисление 182 грантов для учреждений, набравших наибольшее количество очков в соответствующих номинациях по летним и зимним олимпийским видам спорта.

Теги: гранты, бадминтон
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