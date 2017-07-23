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23 июля Воскресенье

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На уфимском ипподроме «Акбузат» сегодня разыграют главные призы года

СПОРТ

На уфимском ипподроме «Акбузат» сегодня разыграют главные призы года Фото: ипподром «Акбузат»

На уфимском ипподроме «Акбузат» сегодня разыграют главные призы года Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня на уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова разыграют главные рысистые призы года — «Гибрида», «Большой четырехлетний — Дерби» и «Элиты».

В этот же день состоятся скачки на лошадях чистокровной верховой породы — ОКС и дистанционная скачка «Байга», протяженностью 12 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Кроме того, все желающие смогут совершить обзорную экскурсию по ипподрому, с посещением музея, а также прокатиться на лошадях в конноспортивном манеже.

Начало бегового дня — в 13 часов.

Вход — свободный.

Теги: ипподром, скачки
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