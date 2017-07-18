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19 июля в двух районах Уфы отключат горячую и холодную воду

ОБЩЕСТВО

19 июля в двух районах Уфы отключат горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина

19 июля в двух районах Уфы отключат горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ 19 июля запланировало отключение горячей и холодной воды в двух районах башкирской столицы.

В Октябрьском районе 19 июля, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Жукова, 25;

ул. Сипайловская, 7, 11, 11 а, 14/1;

ул. Б.Бикбая, 1.

В Советском районе в этот же день, с 10.30 до 23.30 подача горячей и холодной воды будет прекращена по адресам:

ул. Менделеева, 171, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 175/2, 177/1, 177/3, 177/6;

ул. С.Злобина, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 40, 42, 38/2, 40/1;

ул. С. Агиша, 24.

Теги: отключение воды, Уфаводоканал
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