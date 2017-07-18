Итоги ЕГЭ в Башкирии: какие предметы выбирают выпускники, как сдают, сколько нарушений зафиксировали камеры Фото: Олег Яровиков Итоги ЕГЭ в Башкирии: какие предметы выбирают выпускники, как сдают, сколько нарушений зафиксировали камеры Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане подведены итоги Единого государственного экзамена. В 2017 году в нем приняли участие свыше 20 тысяч человек, в 2016 — чуть более 21 тысячи. Для проведения ЕГЭ в основной период были задействованы 105 ППЭ: 100 — на базе общеобразовательных школ, три — на дому, для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и два — в исправительных колониях.

Наиболее популярными предметами по выбору остаются: обществознание — в этом году его выбрали 7579 участников (в 2016 году — 8706, в 2015 — 10 403 , в 2014 — 12 366); физика — эту дисциплину писали 5880, биология — 3936 и химия — 3473.

В этом году 70 человек получили максимальное количество баллов по тому или иному предмету, причем два выпускника имеют по два 100-балльных результата. В прошлом году было 43 стобалльника. Такие данные привели в Министерстве образования РБ.

В целом экзаменационная кампания в этом году в регионе прошла без сбоев и нарушений. Учащиеся показали достойные результаты. Средний балл по русскому языку составил 68,1, увеличение к прошлому году 2,1%. Выросли итоговые оценки и по профильной математике, и по большинству предметов по выбору. К примеру, по физике средний балл — 55,6 (+4,6%), по информатике и ИКТ — 59,9 (+4,2%), по химии — 56,7 (+3,1%).

Также отмечается снижение доли участников, получивших неудовлетворительные результаты, а вот участников ЕГЭ, получивших 81 и более баллов, в республике стало больше.

В этом году восемь человек были удалены с экзамена за нарушения. Двое из них являются выпускниками прошлых лет и сдавали экзамены в досрочный период (1 человек) и резервные дни (1). Их результаты аннулированы без права пересдачи в текущем году.

У одного участника из Янаульского района результаты были аннулированы по четырем предметам. Нарушения (наличие и использование шпаргалки) были выявлены в результате просмотра видеозаписей экзаменов.