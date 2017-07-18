В Башкирии начали ремонтировать Старочишминскую дорогу Фото: Госкомтранс РБ В Башкирии начали ремонтировать Старочишминскую дорогу Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали ремонтировать Старочишминскую дорогу — региональную трассу, связывающую Уфу и поселок Чишмы с населением 26 тысяч человек. Множество чишминцев, работающих в столице, ежедневно пользуются этой дорогой.

Как сообщили в Госкомтрансе РБ, ремонт ведется на двух участках протяженностью 5 км. На работах задействована такая современная техника, как асфальтоукладчик с системой нивелирования, позволяющей автоматически поддерживать высоту выравнивания полотна и контролировать его поперечный уклон.

На ремонт дорог Уфимской агломерации выделено 2 млрд рублей. За ходом работ можно наблюдать в соцсети.