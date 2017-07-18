Российско-китайский бизнес-инкубатор в Уфе: как стать резидентом и какие проекты могут заинтересовать инвесторов Фото: Ильдар Биккузин







Российско-китайский бизнес-инкубатор в Уфе: как стать резидентом и какие проекты могут заинтересовать инвесторов Фото: Ильдар Биккузин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане у молодых людей появился еще один шанс заявить о себе на международном уровне, создать свой бизнес-проект и развивать его. Такую возможность им предоставляет Российско-китайский студенческий инкубатор, созданный на площадке Башкирского государственного университета.

«Цель инкубатора — обучение российской и китайской молодежи созданию совместного бизнеса на территории двух стран, — рассказала заместитель начальника управления по воспитательной работе БашГУ, региональный координатор Российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора в Уфе Айгуль Габитова. — Участники проекта — это студенты и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор. На данный момент в их числе представители как БашГУ, так и Уфимского государственного авиационного технического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. Среди резидентов из Китая — бакалавры, магистры, аспиранты Политехнического университета».

Айгуль Габитова пояснила, что участвовать в Российско-китайском инкубаторе может любой студент, бизнес-новатор или молодой предприниматель, есть только возрастные ограничения.

«Чтобы стать частью команды, необходимо обратиться в Российско-китайский молодежный клуб при БашГУ. Он работает постоянно. Либо непосредственно в инкубатор. В этом году был объявлен конкурс по приему заявок-проектов, он продлился до 5 мая. А уже далее совместно с экспертами Российского союза молодежи мы проводили отбор. В следующем году отбор начнется также весной, примерно в марте, — уточнила Айгуль Габитова. — Инвесторов интересуют проекты, связанные с биотехнологиями, информационными технологиями, сельским хозяйством, образованием. Китайская сторона проявляет заинтересованность в уже готовом продукте, российские студенты пока больше презентуют проекты, связанные со сферой услуг».

К примеру, ранее заместитель генерального директора «Хопинг Чайна» Цуй Цян, ознакомившись с проектами участников, отметил: «Некоторые проекты мне очень понравились. Я думаю, что на нашей платформе мы могли бы найти для них потенциальных партнеров. Идеи участников хорошие и талантливые. Например, студентки, которые разработали летательный аппарат: они учатся, работают и занимаются исследованиями, но фактически мало изучают маркетинг, рынок, поэтому их идеи не могут занять ведущие роли».

В свою очередь, гендиректор этого предприятия Джан Ву И посоветовал российским студентам больше изучать ту сторону, в которой они хотят реализовывать свою продукцию.

С момента открытия инкубатора (4 июля) региональные и федеральные эксперты, а также их коллеги из Поднебесной, провели с резидентами рабочие встречи и сессии, в ходе которых помогли молодежи найти необходимые решения для развития их собственного бизнеса. И сегодня, 18 июля, в БашГУ участники студенческого бизнес-инкубатора защитили свои проекты. Всего было представлено 10 проектов, из них разработчики четырех — студенты из Китая и шесть — представители РБ.

Один из проектов — «Развитие российского рынка китайского чая в ключе традиций и культуры Китая» — совместная работа дизайнера из Уфы, выпускницы БГПУ Василины Янбаевой и аспиранта-филолога Пермского госуниверситета Ши Шаньшань. Последний, кстати, родом из Китая, но живет в России.

«Мы хотим показать россиянам, что такое Китай, что такое провинция Аньхой, с которой есть предварительные договоренности по поставкам чая. В наших упаковках будет содержаться информация об этой провинции, высказывания мудрецов, чтобы люди, покупая чай, могли знакомиться с культурой Китая, — рассказала Василина Янбаева. — Если всё сложится хорошо, в перспективе планируем создать российско-китайское малое инновационное предприятие при БашГУ и уже потом постепенно развивать наш бизнес».

Победителей будут отбирать по трем номинациям: «Лучший инновационный продукт», «Лучшая инновационная идея», «Лучший инновационный проект». Молодым людям, занявшим первые места в каждой из номинаций, предстоит поездка в Москву на защиту.

В конце августа резиденты, защитившие сегодня проекты, посетят одну из китайских провинций, где их так же, как и здесь, ждет образовательная программа и встречи с инвесторами.

Параллельно защиты проходят в Омске, Хабаровске и Ульяновске. Средний возраст участников в этих городах — 30-35 лет, тогда как в Уфе он находится на отметке от 19 до 22 лет. Торжественное вручение дипломов состоится сегодня в актовом зале главного корпуса БашГУ, начало в 17 часов.