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18 июля Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра и грозах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра и грозах Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра и грозах Фото: автор

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что в среду, 19 июля, по республике местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 19 и 20 июля в некоторых районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый, при грозе шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +12,+17, днем +25,+30.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Находясь у водоема, следует отойти от берега, не прятаться в пойменных кустах, а спуститься с возвышенного места в низину.

В лесу во время грозы нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.

В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин. Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в пять-шесть раз.

В степи или поле, при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегать отдельно стоящих деревьев и рощ, не разговаривать по телефону.

Если гроза застала в автомобиле, не следует из него выходить. При этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Следует держать закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

«Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности! Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны «притягивают» молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Если вы оказались в опасности или хотите сообщить важную информацию о необходимости проведения спасательных мероприятий, сообщите об этом в службу спасения — «101», с городского «01». Телефон ГУ МЧС России по РБ: (347) 233-99-99».

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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