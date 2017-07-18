Роспотребнадзор проверяет, как спиннеры влияют на здоровье детей Фото: открытые источники Роспотребнадзор проверяет, как спиннеры влияют на здоровье детей Фото: открытые источники

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор начал исследование спиннеров. Причиной стало их агрессивное продвижение в детской и подростковой среде в России, сообщается на сайте. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние модной игрушки на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

Санитарные врачи уже сейчас рекомендует родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты.

Не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук. Поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования. Если с игрушкой играют дети, необходимо периодически проверять ее на наличие сломанных частей. Спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Справка. Спиннер — это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.