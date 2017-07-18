Премьера балета «Аленький цветочек» откроет 80-й сезон Башкирского театра оперы и балета

УФА, 18 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Юбилейный 80-й творческий сезон Башкирского театра оперы и балета стартует 30 сентября. Его откроет премьера семейного балета «Аленький цветочек», над которой работает команда постановщиков из Москвы.

Музыку и либретто к балету написал композитор Владимир Купцов, уроженец Башкортостана, работающий в Москве. Его коллегами по цеху стали хореограф, народный артист России Андрей Петров, сценограф Григорий Белов и художник по костюмам Ольга Полянская.

Как сообщили в пресс-службе театра, новая постановка является частью творческого проекта «Русский дуэт — опера и балет» и реализуется на грант Главы республики в 13,5 млн рублей. Ожидается, что премьера по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова будет приурочена и к ежегодному Международному Аксаковскому празднику.

Сказка «Аленький цветочек» впервые была напечатана автором в 1858 году как приложение к автобиографии «Детские годы Багрова-внука». Первый балет «Аленький цветочек» на музыку Ф. Гартмана поставлен в 1907 году в Мариинском театре. В советское время премьера балета «Аленький цветочек» на музыку К. Корчмарёва состоялась в Новосибирском театре в 1949 году.