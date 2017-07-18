В Уфе автобус протаранил несколько машин Фото: группа «БашДТП»/ Дмитрий Михайлов







В Уфе автобус протаранил несколько машин Фото: группа «БашДТП»/ Дмитрий Михайлов

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе автобус покатился назад и смял несколько автомобилей. Об инциденте сообщают очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и делятся фотографиями с места массовой аварии. По словам свидетелей, ДТП произошло днем 18 июля на повороте к Южному автовокзалу, на улице имени города Галле. Появились первые предположения о причине аварии: у автобуса либо отказали тормоза, либо водитель оставил его на «нейтралке».

На этой улице, по данным сервиса «Яндекс.Карты», наблюдается затрудненное движение. Автомобили двигаются со скоростью семь километров в час.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что автобус совершил касательное столкновение с двумя легковыми автомобилями. На этом же отрезке дороги зафиксировано еще одно ДТП с участием двух машин.

Подробности и причины случившегося уточняются.