В Башкирии народный избранник лишился своих полномочий из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства Фото: Олег Яровиков В Башкирии народный избранник лишился своих полномочий из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Бакалинского района Башкортостана проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в администрации Дияшевского сельсовета.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, депутат сельского Совета в установленный законодательством срок не представил сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

По закону, если народный избранник пренебрегает этой обязанностью, то он досрочно прекращает полномочия.

Надзорное ведомство района внесло в Совет представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутата мандата. После прокурорского вмешательства его полномочия были досрочно прекращены.