В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели шестилетнего мальчика Фото: автор В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели шестилетнего мальчика Фото: автор

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию днем 17 июля поступило сообщение о том, что шестилетний мальчик, проживавший в деревне Сыртланово Мелеузовского района, ушел из дома. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что ребенок выгнал гусей со двора и домой не вернулся. Его тело с признаками утопления было обнаружено в реке, в 300 метрах от дома.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти погибшего ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», тело мальчика было обнаружено ночью 18 июля в реке.