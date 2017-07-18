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18 июля Вторник

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В Башкирии полицейские спасли из горящего дома пожилых супругов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии полицейские спасли из горящего дома пожилых супругов Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии полицейские спасли из горящего дома пожилых супругов Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Балтачевском районе Башкортостана во время ночного патрулирования стражи порядка заметили дым со стороны улицы Фрунзе села Старобалтачево. Прибыв туда, полицейские увидели, что горит жилой деревянный дом. Огонь охватил веранду и крышу постройки, в зале наблюдалось задымление. О возгорании они сообщили в пожарную часть.

Полицейские знали, что в доме проживают пожилые супруги. Они незамедлительно приняли решение войти в горящий дом. Разбив окно, в горящий дом проникли эксперт-криминалист старший лейтенант полиции Айнур Хаматяров и полицейский-водитель старший сержант полиции Ильдус Ахкямов. В доме они обнаружили 80-летнюю пенсионерку. Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Её через окно передали начальнику уголовного розыска майору полиции Айрату Хаматярову. В дальней комнате был найден 78-летний хозяин дома. Вместе с ним полицейские выбрались из охваченного пламенем дома.

По информации пресс-службы МВД по РБ, пострадавших на патрульной машине увезли в Балтачевскую районную больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: МВД по РБ, пожар, пенсионеры
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