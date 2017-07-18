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В Уфе нетрезвый мужчина бросался на водителей автобусов с ножом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе нетрезвый мужчина бросался на водителей автобусов с ножом Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ | Видео: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Уфе нетрезвый мужчина бросался на водителей автобусов с ножом Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ | Видео: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на пункт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что на остановке возле торгового центра «Планета» неадекватный мужчина бросается на людей с ножом. Об этом агентству «Башинформ» рассказала руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина спал на асфальте за остановочным павильоном. Водитель такси сделал ему замечание, чем вызвал агрессию. Дебошир бросился на водителя с кулаками, помял багажник, вытащил из автомобиля, чтобы подраться. Завязалась потасовка, пьяный гражданин выхватил нож и стал им размахивать. К таксисту на выручку прибежали водители ближайших маршрутных автобусов.

Сотрудники Росгвардии, приехав на место происшествия, успокоили дерущихся. Для дебошира и одного из водителей была вызвана скорая помощь. Зачинщик драки, 36-летний житель Стерлитамака, оказался неоднократно судим. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: ЧП, Росгвардия
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