Детский оздоровительный лагерь Учалинского ГОКа отметил юбилей Фото: пресс-служба УГОК Детский оздоровительный лагерь Учалинского ГОКа отметил юбилей Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 июля в детском оздоровительном лагере им. В. Терешковой, находящемся на балансе Учалинского ГОКа, состоялись торжества по случаю 55-летнего юбилея. Почетными гостями праздника стали генеральный директор Учалинского горно-обогатительного комбината Закария Гибадуллин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, начальник отдела по культурно-массовой работе управления социальных проектов УГМК Алевтина Резепина, глава администрации города Учалы Ильяс Кильмухаметов, руководители ряда предприятий и организаций, а также ветераны лагеря – те, кто еще в красных галстуках будил здесь ребят под звуки пионерского горна.

В приветственной речи генеральный директор комбината Закария Гибадуллин пожелал ребятам весело и с пользой провести летние каникулы, отметив, что их пребывание в лагере — первый и важный шаг на пути к самостоятельности. Организацию детского отдыха в лагере на озере Калкан Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала ярким примером профессионального отношения к делу, когда грамотный подход руководства градообразующего предприятия вкупе с творческим потенциалом коллектива лагеря создают для ребят необыкновенный мир, в котором гармонично сочетаются и устоявшиеся традиции, и современные тенденции. Начальник отдела по культурно-массовой работе управления социальных проектов УГМК Алевтина Резепина, пожелав лагерю процветания, вручила в подарок сертификат на сумму в один миллион рублей.

Названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой лагерь в день празднования своего юбилея не смог принять ее в свои гостеприимные объятья, однако Валентина Владимировна передала теплые слова поздравлений и пожеланий: «Дорогие ребята, верьте в свою мечту, верьте, и пусть она сегодня кажется неосуществимой, каждый день работайте над собой, как это делала я. Верю – придет день, и вы скажете, стоя на пороге новой жизни: «Небо, сними шляпу, я иду к тебе!» В этом году Валентина Терешкова тоже отпраздновала юбилей — ей исполнилось 80 лет. В ее честь в лагере установлен памятный бюст.

Со сцены звучало еще немало добрых слов, красивых песен, зажигательных танцевальных ритмов. Праздничную программу украсили номера, подготовленные дружинами лагеря, а также образцовой студией бального танца «Кристалл». Сюрпризом для ребят стал полет на настоящем воздушном шаре, а также внезапное появление инопланетной космической «тарелки», прервавшей вечернюю дискотеку. Зависший над темной гладью озера, сверкая неземными огнями, корабль пришельцев заставил ребят выстроить 8 гимнастических пирамид, чтобы вызволить из плена директора лагеря и его заместителя. Логичным завершением завораживающего действа стал яркий праздничный салют.