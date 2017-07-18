В Кумертау пятый инвестор-гипсопереработчик подал заявку в резиденты ТОСЭР Фото: администрация Кумертау В Кумертау пятый инвестор-гипсопереработчик подал заявку в резиденты ТОСЭР Фото: администрация Кумертау

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кумертау пятый инвестор подал заявку на участие в ТОСЭР. Это ООО «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат», сообщили в администрации города.

Проект предусматривает инвестирование 9,9 млн рублей, в том числе на инфраструктуру 3 млн, приобретение оборудования — 6,9 млн рублей. Сроки реализации проекта — 2017-2021 годы. Предприятие создаст 28 новых рабочих мест.

«Рабочая группа приняла решение о направлении в Министерство экономического развития положительного заключения о соответствии заявителя и реализуемого им инвестиционного проекта для ведения деятельности в рамках ТОСЭР», — проинформировали в мэрии Кумертау.