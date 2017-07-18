В Уфе ограничивается движение в квартале за хореографическим колледжем

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Ленинском районе Уфы ведется ремонт водопровода и ливневой канализации в квартале, расположенном за хореографическим колледжем. Ремонт будет проводиться до 30 сентября в следующих местах: в районе дома №14 по Коммунистической и возле девятиэтажки по Султанова, 24. В связи с земляными и инженерными работами движение транспорта здесь ограничивается на четной половине проезжей части, предупредили в мэрии.