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18 июля Вторник

Уфа   °

В Уфе ограничивается движение в квартале за хореографическим колледжем

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Ленинском районе Уфы ведется ремонт водопровода и ливневой канализации в квартале, расположенном за хореографическим колледжем. Ремонт будет проводиться до 30 сентября в следующих местах: в районе дома №14 по Коммунистической и возле девятиэтажки по Султанова, 24. В связи с земляными и инженерными работами движение транспорта здесь ограничивается на четной половине проезжей части, предупредили в мэрии.

Теги: движение, ремонт
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