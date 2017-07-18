«Для опытных руководителей 65 лет - не тот возраст, когда следует уходить на пенсию» - Константин Толкачев

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В соответствии с ним гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, срок службы с его согласия может быть продлен, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет. С января текущего года аналогичная норма была предусмотрена для федеральных гражданских служащих, теперь она распространяется на всех, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Продление возможного срока пребывания на госслужбе в регионах до 70 лет прокомментировал председатель республиканского парламента Константин Толкачев. «Федеральная и региональная государственная гражданская служба представляют собой один вид госслужбы. Нынешнее решение стало логическим продолжением тех поправок в закон, которые были приняты ранее. Если говорить об актуальности данной нормы в целом, то она, конечно же, целесообразна. Практика показывает, что для опытных руководителей 65 лет — не тот возраст, когда следует уходить на пенсию. Если позволяет состояние здоровья, если есть желание, то можно и нужно продолжать работать, делиться опытом с более молодыми коллегами. Безусловно, в каждом конкретном случае решение о продлении срока службы должно приниматься индивидуально, с учетом специфики работы, состояния здоровья. Принятым законом предусмотрен именно такой избирательный подход, он допускает продление срока нахождения на госслужбе, но не устанавливает его автоматически для всех», — отметил руководитель Госсобрания РБ.