Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.06 ↓

EUR 67.61 ↑

18 июля Вторник

Уфа   °

Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева

ПОЛИТИКА

Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева Фото: Администрация г.Уфы

Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Гульнара Галимьзяновна Валиева родилась в 1972 году в селе Мурдашево Стерлитамакского района. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Башкортостана.

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году ревизором-инспектором в Стерлитамакском городском финансовом отделе, прошла профессиональный путь до заместителя главы администрации Стерлитамака по экономическим и финансовым вопросам — начальника финансового управления. В этой должности она трудилась с 2011 года, вплоть до назначения в администрацию Уфы.

Как подчеркнули сегодня на оперативном совещании в мэрии, перед Гульнарой Валиевой поставлен ряд задач. Главной из них является формирование нового бюджета, от которого зависит благополучие и развитие Уфы в 2018 году.

Теги: назначения, администрация Уфы
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть