Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева Фото: Администрация г.Уфы Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Гульнара Галимьзяновна Валиева родилась в 1972 году в селе Мурдашево Стерлитамакского района. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Башкортостана.

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году ревизором-инспектором в Стерлитамакском городском финансовом отделе, прошла профессиональный путь до заместителя главы администрации Стерлитамака по экономическим и финансовым вопросам — начальника финансового управления. В этой должности она трудилась с 2011 года, вплоть до назначения в администрацию Уфы.

Как подчеркнули сегодня на оперативном совещании в мэрии, перед Гульнарой Валиевой поставлен ряд задач. Главной из них является формирование нового бюджета, от которого зависит благополучие и развитие Уфы в 2018 году.