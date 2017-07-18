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18 июля Вторник

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В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали около девяти тысяч человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали около девяти тысяч человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали около девяти тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с начала сезона активности клещей с жалобами на укусы членистоногих к специалистам обратились 8878 человек. Эти данные соответствуют среднемноголетним показателям, сообщили в Минздраве региона.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний — клещевого энцефалита и боррелиоза. Исследовать клеща на наличие инфекций можно в следующих медучреждениях. С целью экстренной профилактики против клещевого энцефалита применяется введение иммуноглобулина человека.

Чтобы снизить риск укусов клещей, при походах в лес следует использовать средства неспецифической профилактики (защитная одежда, использование репеллентных средств, само- и взаимоосмотры). Но всё же лучший способ защиты от клещей — это прививки, напоминают эпидемиологи.

Теги: клещи, клещевой энецефалит
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