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18 июля Вторник

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Под Уфой появился первый крематорий для животных

ОБЩЕСТВО

Под Уфой появился первый крематорий для животных Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Под Уфой появился первый крематорий для животных Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе, в приюте рядом с селом Миловка открылся первый крематорий для животных. Ритуальными услугами для домашних питомцев занимается организация по отлову бродячих животных. Свою деятельность они не афишируют, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В апреле этого года было построено здание крематория и приобретена специальная печь, рассчитанная на 200 килограммов. Ритуальные услуги начали оказывать в мае. За это время поступило только два обращения. По словам руководителя, здесь готовы выполнить любой каприз хозяев погибших животных.

Обычно люди хоронят своих питомцев в лесах, за гаражами или на дачах. Трупы же считаются биологическими отходами. Сотрудники приюта для животных считают, что крематорий поможет предотвратить антисанитарию.

По мнению защитницы прав животных, в деятельности организации не всё так прозрачно и чисто, как кажется.

Теги: крематорий, животные
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