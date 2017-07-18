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18 июля Вторник

Уфа   °

Поисковики из Башкирии отправились на поиски солдат, погибших на Эльбрусе в годы Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поисковая группа в составе 30 человек из Башкортостана отправилась на военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт», который пройдет с 20 июля по 15 августа на склонах горы Эльбрус в Республике Кабардино-Балкария. В фестивале примут участие поисковики и реконструкторы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Калининграда, Челябинской, Курганской областей, а также Украины.

На фестивале будет представлена реконструкция боев осени 1942 года на поляне Азау и в районе точки Приют 11. Реконструкция боя на высоте более четырех тысяч метров пройдет впервые в мире. В районе базового лагеря фестиваля будут работать интерактивные площадки: биваки горных стрелков, курс молодого поисковика, курс подготовки воина-альпиниста. Будет развернута выставка поисковых отрядов, заработает приемная в рамках акции «Судьба Солдата».

Также впервые пройдут поисковые работы в пограничной зоне на перевале Донгуз-Орун на местах сражений 1942-1943 годов. Организаторы и партнеры мероприятия: общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана, региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан, Общественная палата РБ.

Теги: поисковое движение
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