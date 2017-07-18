В Кумертау будущий резидент ТОСЭР возобновил добычу угля Фото: Википедия В Кумертау будущий резидент ТОСЭР возобновил добычу угля Фото: Википедия

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кумертау ООО «Южуралуголь» начало подготовительные работы на участке 1-й Северный Маячного месторождения. По подсчетам специалистов предприятия, запасов бурого угля здесь хватит на 25 лет. Работы будут вестись открытым способом экскаваторами.

Как сообщили в правительстве республики, «Южуралуголь» готовится стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Предприятие создаст 50 рабочих мест. Планируемый объем добычи — 250 тысяч тонн угля в год. Бурый уголь применяется как дешевое топливо, также из него можно изготовлять удобрения и горный воск.

«В Кумертау начинается новый этап возрождения угледобычи, который некогда прославил город. 27 августа — День шахтера, город отметит новой первой тонной добытого угля», — отметили в пресс-службе кабмина.