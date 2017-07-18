В Уфе из-за ураганного ветра пострадали два подростка Фото: группа «БашДТП» В Уфе из-за ураганного ветра пострадали два подростка Фото: группа «БашДТП»

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 17 июля бушевал ураганный ветер. Сильным порывом был снесен батут с игровой площадки, расположенной на территории торгового комплекса «Мега». Об этом агентству «Башинформ» сообщили в городской службе спасения.

В результате несчастного случая пострадали 15-летний и 16-летний подростки. Они устроились на летнюю подработку к одному из арендаторов площадки. Пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, им оказана необходимая помощь.

Как сообщало агентство «Башинформ», на территории комплекса ураганный ветер повредил столбы освещения и деревья, а также снес автомобиль ВАЗ-2114 на тротуар.