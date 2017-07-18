В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Бакалинском районе Башкортостана вечером 17 июля на 3 км автодороги Бакалы — Казанчи произошла серьезная авария. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что 50-летний житель Республики Казахстан ехал за рулем «Форда Фокуса». На участке дороги с правым поворотом, предположительно, он не справился с управлением и врезался во встречный грузовик САЗ-3507.

Удар был настолько сильный, что пассажиры легкового автомобиля получили травмы. 27-летняя женщина и четырехлетний мальчик — жители Казахстана — были доставлены в больницу.

В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.