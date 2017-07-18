Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.06 ↓

EUR 67.61 ↑

18 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Бакалинском районе Башкортостана вечером 17 июля на 3 км автодороги Бакалы — Казанчи произошла серьезная авария. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что 50-летний житель Республики Казахстан ехал за рулем «Форда Фокуса». На участке дороги с правым поворотом, предположительно, он не справился с управлением и врезался во встречный грузовик САЗ-3507.

Удар был настолько сильный, что пассажиры легкового автомобиля получили травмы. 27-летняя женщина и четырехлетний мальчик — жители Казахстана — были доставлены в больницу.

В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

Теги: ДТП
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть