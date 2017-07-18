Башкирия в федеральных СМИ: вызывал огонь на себя, запоздалое прощение, богатства Урала

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Сотрудник отдела противодействия коррупции из Башкирии не смог объяснить происхождение богатства», сообщил «Пятый канал». «Зажиточный полицейский утратил доверие», съязвил «Коммерсантъ». «Уличенный в сокрытии доходов высокопоставленный сотрудник башкирского МВД лишился должности», уточнил «Интерфакс».

Суть в том, что министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев уволил из полиции в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ, уличенного в сокрытии доходов. А сокрытие раскрыла прокуратура Башкирии, которая и помешала борцу с коррупцией, обнаружив у него на 22 миллиона приобретенного за два года имущества при официальном годовом доходе семьи всего то 1,5 млн. рублей.

Прокуратура выявила в Уфе и другие нарушения законности: «В Уфе выявлена схема незаконного привлечения денег на долевое жилищное строительство», сообщает «Интерфакс-Поволжье». Выявленная прокурорами незаконная схема позволила привлечь несколькими ЖСК более 68 млн. рублей граждан на жилищное строительство.

Пытается привлечь средства граждан и Государственная Дума, которая уже во втором чтении рассматривает законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, где будет введен курортный сбор. А в случае успеха, в котором мало кто сомневается, эксперимент будет распространен и на другие регионы, в том числе на Башкирию.

Но. «В Башкирии считают, что курортный сбор должны платить только чужие, — сообщает ИА REGNUM. — Жителей региона, которые составляют большинство отдыхающих в Башкирии, курортный сбор не должен касаться».

Система курортного сбора должна быть отлажена таким образом, чтобы его платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители региона, — заявил спикер парламента республики Константин Толкачев, комментируя законопроект.

В то же время «Башкирия "простила" виновнику "фенольной катастрофы" Уфахимпрому почти 70 млн руб. долга», передает «Интерфакс-Поволжье». Об этом же – «Коммерсантъ (Уфа)»: «Кабмин Башкирии списал около 70 млн рублей долга "Уфахимпрома"» и «РБК-Башкортостан»: «Правительство Башкирии списало «Уфахимпрому» 68,9 млн долга».

Правительство Башкирии приняло решение о списании 68,895 млн. рублей задолженности ОАО "Уфахимпром", предприятия, где в 1990 году произошла печально знаменитая "фенольная катастрофа".

Соответствующее постановление утверждено 14 июля. В сумму долга включено 62,446 млн рублей бюджетных средств, выданных на возвратной основе, 4,959 млн рублей — проценты за пользование бюджетными средствами, 1,49 млн рублей — пени за просрочку платежей. Увы, предприятию этим уже не поможешь, оно было признано арбитражным судом банкротом, оно уже закрыто, и юридически ликвидировано.

Отбиваются, кто как может, не только от курортного сбора, но и от иранского молока. «Коммерсантъ» пишет: «Иранское молоко сухо встретили. Российские производители пожаловались на него в Минсельхоз». И доказывает, что хватает и своего: «Основные производители сухого молока в России — комбинаты в Башкирии и Татарстане, где традиционно выпускается большое количество сырого молока в стране, часть которого можно засушить и затем перепродать».

«АФК "Система" объявила о техническом дефолте по кредитам», сообщает «РИА Новости».

Наступление технического дефолта, — поясняет агентство, — связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о взыскании 170,6 миллиардов рублей убытков, якобы понесенных АНК "Башнефть" в связи с ее реорганизацией". АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти"; однако этот дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

ТАСС о том же дефолте (АФК «Система». Досье) пишет более развернуто, делая экскурс в историю: «В 2005-2009 гг. АФК "Система" приобрела у структур Урала Рахимова контрольный пакет акций нефтяной компании "Башнефть" и другие энергетические активы в Башкирии». Своими именами называет те же вещи «Комсомольская правда» в статье «АФК «Система» объявила технический дефолт»:

Но несколько лет назад у компании начались проблемы. Сначала владелец — Владимир Евтушенков — провел несколько месяцев под домашним арестом. А потом государство по суду забрало у холдинга крупный сырьевой актив — «Башнефть». Бывшее руководство республики и менеджмент АФК «Система» обвинили в сговоре. Мол, госактив те купили за бесценок, дав взятку сыну первого президента Башкирии Уралу Рахимову. Тот до сих пор скрывается за границей. А Евтушенкова отпустили после того, как актив перешел в собственность «Роснефти». Его состояние в итоге упало почти в три раза. Сейчас, по данным Forbes, оно составляет $3,5 млрд.