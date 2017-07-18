ХК «Салават Юлаев» обменял Мальцева на Солодухина Фото: из открытых источников
ХК «Салават Юлаев» обменял Мальцева на Солодухина
ХК «Салават Юлаев» обменял Мальцева на Солодухина Фото: из открытых источников
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
ХК «Салават Юлаев» произвел обмен игроками с ХК «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
В результате форвард Вячеслав Солодухин стал хоккеистом уфимской команды, а в обратном направлении проследовал нападающий Дмитрий Мальцев.
Солодухин родился 31 июля 1988 года в Санкт-Петербурге, амплуа – нападающий, рост – 189 см, вес – 84 кг, хват – левый.