Валентина Терешкова поздравила лагерь-тезку в Башкирии с юбилеем Фото: Гульфия Акулова Валентина Терешкова поздравила лагерь-тезку в Башкирии с юбилеем Фото: Гульфия Акулова

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Слова приветствия от первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой в честь 55-летия оздоровительного детского лагеря передала сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова. Парламентарий зачитала поздравительный адрес на торжестве, посвященном юбилею лагеря имени Валентины Терешковой, прошедшем в селе Калкан Учалинского района.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с замечательным событием — юбилеем лагеря, с двумя «пятерками», и эти высокие оценки лагерь получает заслуженно! — сказала в своем выступлении сенатор Лилия Гумерова. — Я привезла вам самые теплые и добрые пожелания от первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой. Она просила передать, что гордится тем, что ее именем назван такой замечательный лагерь, и каждому из вас она пожелала верить в свою мечту, добиваться поставленной цели».

В телеграмме ВалентиныТерешковой сказано следующее:

«Мне очень приятно, что один из лучших лагерей Башкортостана уделяет большое внимание теме космоса. Выработанная здесь система организации детского отдыха развивалась годами и учитывает в себе как лучшие практики прошлых лет, так и современные, инновационные разработки. Самым важным людям лагеря — вам, ребята, я желаю верить в свою мечту. Верьте! И пусть она сегодня кажется неосуществимой. Каждый день работайте над собой, как это делала я, и уверена, придет день, и вы скажете, стоя на пороге новой жизни — «Небо, сними шляпу! Я к тебе иду!».

Поздравительный адрес с личной подписью Валентины Терешковой сенатор Лилия Гумерова передала директору лагеря Иреку Тагирову.