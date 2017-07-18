Депутаты Госдумы в преддверии аграрного форума проведут выездное заседание в Уфе
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
18 июля в Доме Государственного Собрания состоится выездное заседание подкомитета по социальному развитию села Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему «Проблемы устойчивого развития сельских территорий в современных условиях».
В мероприятии примут участие 15 депутатов Государственной Думы, депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Свеженц, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.