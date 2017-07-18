В Уфе на заседании Координационного совета обсудят вопросы государственной семейной политики Фото: Карина Камаева В Уфе на заседании Координационного совета обсудят вопросы государственной семейной политики Фото: Карина Камаева

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Во вторник, 18 июля, в Уфе пройдет заседание Координационного совета при Правительстве РБ по государственной семейной политике. Организатор мероприятия — Министерство труда и социальной защиты населения РБ.

В заседании Координационного совета примут участие, помимо представителей Минтруда РБ, специалисты Минобразования РБ, Минздрава республики, других заинтересованных ведомств, ученые, эксперты, депутаты, представители общественных организаций.

Предполагается обсудить вопрос о финансовых мерах, направленных на реализацию Плана дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в Башкортостане на 2017-2020 годы, а также реализацию системы сопровождения семей в республике.