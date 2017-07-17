Зрители Стерлитамака смогут оценить спектакль «Руслан и Людмила» со спецэффектами

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Государственный русский драматический театр Стерлитамака готовит к новому сезону две необычные постановки. Спектакли будут поставлены в рамках проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». По данной программе Стерлитамаку выделено 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Русский драмтеатр Стерлитамака является одним из старейших в Башкортостане, ему исполнился 71 год. Как рассказала региональный координатор проекта «Театры малых городов», директор театра Виктория Замесина, учреждение культуры находится в красивом месте города, а само здание является памятником архитектуры.

«Сегодня театр динамично развивается. Зритель стал очень требовательный, поэтому мы движемся в двух направлениях — сбалансированный и разноплановый репертуар, а также комфорт. У нас всегда чисто, красиво, играет живая музыка. Даже заказываем специальные ароматизаторы, которые нравятся нашим посетителям. К услугам всегда есть пледы и подушечки для юных зрителей», — сообщила директор театра.

Зал рассчитан на 350 мест. По словам директора, наполняемость всегда больше 80 процентов, а премьеры непременно проходят с аншлагом. Показательно, что спектакли живут долго, для маленького города это значимо. В репертуаре — русская и зарубежная классика, советская драматургия. Большое внимание уделяется детям, поэтому каждое воскресенье — сказка.

На средства, выделяемые по проекту «Театры малых городов», будет поставлен спектакль для семейного просмотра по произведению А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Режиссер-постановщик и сценограф приглашены из Санкт-Петербурга, балетмейстер — из Москвы. Сегодня уже активно идут репетиции. Директор поделилась, что к премьере делаются сложные декорации, запланирован ряд спецэффектов, которые помогут наилучшему восприятию. Зрителей ждет масса сюрпризов и неожиданностей.

Вторым спектаклем станет советская драматургия — спектакль «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой. Это красивая история из 60-х годов прошлого века.

По линии проекта в республике получат поддержку: Стерлитамакский русский драматический театр, Стерлитамакский государственный башкирский драматический театр, Сибайский государственный башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова, Туймазинский государственный татарский драматический театр, Салаватский государственный башкирский драматический театр и Сибайский государственный детский театр «Сулпан». На это направлено 34,8 млн рублей из федерального бюджета на условиях республиканского софинансирования в размере 10%. Каждый театр подготовит по две премьеры.

Всего в России в рамках партийного проекта «Театры малых городов» в 2017 году планируется представить 414 новых постановок. По проекту денежные средства театрам выделяются на материально-техническую базу — покупку оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей. Также для того, чтобы показать эти постановки массовому зрителю, рассказать о театрах и творческих коллективах, были запущены сайт и YouTube-канал, где размещаются видеоролики о новых постановках и интервью актеров.