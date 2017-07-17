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17 июля Понедельник

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В Башкортостане сравнили количество браков и разводов

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане сравнили количество браков и разводов Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане сравнили количество браков и разводов Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с января по май текущего года свои отношения узаконили 10 894 пары, информирует республиканский Госкомитет по делам юстиции. По сравнению с предыдущим годом количество браков увеличилось более чем на 10% (+1043).

Развод за шесть месяцев оформили 7599 семей, этот показатель также больше прошлогоднего на 34.

Назван отдел ЗАГС, где больше всего за это время зарегистрировано свадеб. 939 пар поженились в ЗАГСе Кировского района Уфы.

Теги: Госкомитет РБ по делам юстиции,браки,разводы,ЗАГС
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