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17 июля Понедельник

Уфа   °

Погода новой недели в Башкирии: снова дожди

ОБЩЕСТВО

Погода новой недели в Башкирии: снова дожди Фото: Олег Яровиков

Погода новой недели в Башкирии: снова дожди Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане синоптики прогнозируют в первые дни новой недели неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями различной интенсивности, грозами. Местами даже возможен град.

«Дожди преимущественно наблюдаются в северных, восточных районах, на юго-западе республики без осадков. Такая синоптическая ситуация сохранится в ближайшие дни, она обусловлена маломощным антициклоном, который уже вторую неделю располагается на территории региона и не способен размыть эту облачность», — рассказала специалист Башгидромета Гульназ Загитова.

Несмотря на локальные дожди и грозы, температура останется в пределах климатической нормы. Ночью будет 12-17, днем 24-30 градусов.

Теги: погода,Башгидромет
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