В Уфе пожарные эвакуировали из горящей многоэтажки 28 человек - видео Фото: Уфа Online | Видео: Уфа Online В Уфе пожарные эвакуировали из горящей многоэтажки 28 человек - видео Фото: Уфа Online | Видео: Уфа Online

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на центральный пульт пожарной связи 16 июля в 18.13 поступило сообщение о пожаре в 12-этажном многоквартирном жилом доме по улице Комсомольской. Агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что пожарные, прибыв на место, обнаружили открытое горение лоджии одной из квартир.

С огнем боролись 21 человек личного состава и девять единиц техники. Пожарные эвакуировали 28 человек, в том числе восемь детей. Человеческих жертв удалось избежать. Спустя час пожар был потушен. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напоминают местным жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Необходимо тщательно следить за состоянием электропроводки, электро- и газового оборудования, не допускать курения в неположенных местах, не оставлять без присмотра источники открытого огня, в том числе не потушенные сигареты.