Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Узнать подробности реализации приоритетного проекта Министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги» можно теперь в социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса Башкортостана, новости об Уфимской агломерации, фотоотчеты с места событий и оперативную информацию по работам на 86 объектах республики можно узнать в сообществе: https://vk.com/bkdufa.

Более того, здесь можно оставить свои пожелания, узнать сроки проводимых работ на участках, а также сообщить о дефектах асфальтобетонного покрытия на своей улице.