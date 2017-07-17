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17 июля Понедельник

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Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Узнать подробности реализации приоритетного проекта Министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги» можно теперь в социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса Башкортостана, новости об Уфимской агломерации, фотоотчеты с места событий и оперативную информацию по работам на 86 объектах республики можно узнать в сообществе: https://vk.com/bkdufa.

Более того, здесь можно оставить свои пожелания, узнать сроки проводимых работ на участках, а также сообщить о дефектах асфальтобетонного покрытия на своей улице.

Теги: проекты,Безопасные и качественные дороги
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