Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети
Узнать о ремонте дорог в Уфимской агломерации можно в социальной сети Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Узнать подробности реализации приоритетного проекта Министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги» можно теперь в социальной сети.
Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса Башкортостана, новости об Уфимской агломерации, фотоотчеты с места событий и оперативную информацию по работам на 86 объектах республики можно узнать в сообществе: https://vk.com/bkdufa.
Более того, здесь можно оставить свои пожелания, узнать сроки проводимых работ на участках, а также сообщить о дефектах асфальтобетонного покрытия на своей улице.