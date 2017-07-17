В Башкирии велосипедист попал под колеса грузовика - видео Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk | Видео: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Башкирии велосипедист попал под колеса грузовика - видео Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk | Видео: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане велосипедист оказался под колесами грузовика. ДТП произошло утром 17 июля в Стерлитамаке, на пересечении улиц Бабушкина и Технической. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что фура марки «MAN» наехала на велосипедиста, который, по предварительным данным, попал в слепую зону.

На место прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу с серьезным переломом ноги.