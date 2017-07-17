В Уфе у 79-летнего пенсионера отказали ноги, потребовалась помощь спасателей Фото: автор В Уфе у 79-летнего пенсионера отказали ноги, потребовалась помощь спасателей Фото: автор

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимскую Службу спасения вечером 16 июля позвонила пожилая женщина. Она с мужем возвращалась с дачи в районе деревни Дудкино. В какой-то момент 79-летний мужчина почувствовал недомогание и упал. Пенсионерка сообщила, что у ее мужа отказали ноги, и ему необходима медпомощь.

По информации пресс-службы ведомства, пожилого мужчину от машины скорой помощи отделяла река. Его необходимо было переправить. Прибывшие на место спасатели транспортировали пожилых людей по воде на противоположный берег, где передали пенсионера бригаде скорой помощи.