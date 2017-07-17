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17 июля Понедельник

Уфа   °

Уфимские спасатели вызволили «из заточения» щенка

ОБЩЕСТВО

Уфимские спасатели вызволили «из заточения» щенка Фото: автор

Уфимские спасатели вызволили «из заточения» щенка Фото: автор

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В службу спасения Уфы вечером 16 июля позвонил мужчина и сообщил, что в районе Городского дворца культуры в заброшенный погреб упал щенок. Прохожий услышал жалобные звуки и попытался достать животное самостоятельно, но у него ничего не вышло, так как погреб оказался глубоким.

По информации пресс-службы ведомства, спасатели выехали по указанному адресу. При помощи лестницы они спустились вниз и вытащили щенка. Мужчина принес молока и накормил спасенное животное, которое, судя по аппетиту, не один день просидело в заточении.

Теги: служба спасения,животные
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