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17 июля Понедельник

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ВТБ поддерживает башкирских лесопромышленников

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Банк ВТБ в Башкортостане предоставил ООО «Башкирская лесопромышленная компания» кредитный лимит в размере 1 млрд 316 млн рублей сроком на три года. Финансирование направлено на осуществление текущей деятельности предприятия, а также на рефинансирование существующих кредитов компании.

Руководитель корпоративного филиала ВТБ в Башкортостане Алексей Самсонов отметил: «Поддержка предприятий лесопромышленного комплекса – стратегически важное направление для ВТБ в республике, которая богата лесами – уникальным возобновляемым природным ресурсом. Мы надеемся, что данная сделка поможет предприятиям лесозаготовки и лесопереработки эффективно использовать этот ценный промышленный ресурс региона и успешно развивать свой бизнес».

Президент ООО «Башкирская лесопромышленная компания» Светлана Макарова прокомментировала: «Наша компания является одним из ведущих производителей и лидеров рынка продукции из древесины в России. Мы обеспечиваем продукцией практически все отрасли народного хозяйства Республики Башкортостан. Финансовая поддержка банка ВТБ дает возможность динамично развивать и модернизировать наши производства, тем самым создавая условия для подъема лесной промышленности региона».

ООО «Башкирская лесопромышленная компания» — это крупнейший лесопромышленный комплекс, включающий в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую, плитную, мебельную и лесохимическую промышленность. В состав компании входят ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», ОАО «Амзинский лесокомбинат», ООО «БашХольц», торговый компания «Башлесэкспорт», лизинговая компания «Форест-сервис», ООО «Лесозаготовительная компания «Башлеспром».

Теги: банк ВТБ
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