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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии с приходом тепла в выходные утонули четыре человека

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии с приходом тепла в выходные утонули четыре человека Фото: Андрей Старостин

В Башкирии с приходом тепла в выходные утонули четыре человека Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию днем 16 июля поступило сообщение о том, что в искусственном водоеме возле села Ишля Белорецкого района утонул мужчина. По информации пресс-службы следственного управления СКР по РБ, 42-летний житель Межгорья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться и утонул. Спасатели извлекли его тело из воды.

Подобные трагические случаи произошли на территории Белебеевского, Миякинского районов и в Уфе. Погибли мужчины в возрасте от 35 до 53 лет.

По всем фактам проводятся доследственные проверки. Устанавливаются все обстоятельства трагических событий. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти этих людей.

«Не проявляйте самонадеянность, соблюдайте меры предосторожности при купании. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, — обратились к жителям республики в ведомстве. — Соблюдайте правила поведения на воде: входите в воду медленно, тщательно ощупывая дно. Особенно это важно в местах, где дно не исследовано. Никогда не оставляйте детей на водных объектах без присмотра взрослых. Не совершайте прыжки в воду в неисследованных местах и купайтесь только в специально отведенном для этого месте».

Теги: ЧП на воде,СКР по РБ
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